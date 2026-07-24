Saltillo: Emmanuel Olache alerta sobre rickettsia y garrapatas

SALTILLO, COAH.- La Dirección de Medio Ambiente de Saltillo reforzará la vigilancia y las acciones preventivas ante el riesgo de rickettsia durante la temporada de calor, ya que las altas temperaturas favorecen la proliferación de garrapatas y otros vectores transmisores de esta enfermedad, informó su titular, Emmanuel Olache.

El funcionario explicó que, aunque el inicio del periodo vacacional no ha generado un aumento en los reportes por presunto maltrato animal, los inspectores mantienen la atención a las denuncias y, durante cada visita, verifican las condiciones en que se encuentran las mascotas.

Precisó que las inspecciones se realizan cuando existen reportes por falta de sombra, agua, alimento, espacio suficiente o incumplimiento en los esquemas de vacunación y otros cuidados básicos. "Lo que sí aumenta mucho es el caso de la rickettsia y este tipo de enfermedades que con el calor se reproducen más fácilmente, porque encuentran un hábitat más favorable", señaló.

Olache indicó que, tras cada inspección, el personal emite recomendaciones a los propietarios. En caso de detectar irregularidades, se programa una nueva verificación y, si las condiciones no son corregidas, el expediente se turna al juez municipal para el procedimiento correspondiente.

Añadió que la dependencia mantiene una atención oportuna en más del 90 por ciento de los reportes ciudadanos, al considerar que la intervención temprana contribuye a prevenir situaciones de mayor gravedad.

Respecto al comportamiento de las denuncias durante el periodo vacacional, precisó que los reportes se mantienen estables y que el principal factor de riesgo en esta temporada continúa siendo el incremento de las temperaturas.

El director señaló que los inspectores también aprovechan las visitas para detectar otras necesidades relacionadas con el bienestar animal; sin embargo, reconoció que las labores de verificación pueden complicarse cuando los propietarios se niegan a permitir el acceso a los domicilios, al tratarse de propiedades privadas.

Como ejemplo, mencionó las investigaciones por tala de árboles, en las que personal de la dependencia realiza recorridos incluso durante fines de semana y recurre al apoyo de Catastro para identificar a los propietarios de los predios cuando no es posible localizar a los responsables directos.