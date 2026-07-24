Carrera del Desierto 2023: Inscripciones abiertas en Saltillo

SALTILLO, COAH.- El Museo del Desierto (MUDE) presentó la décima edición de la tradicional Carrera del Desierto y de la competencia infantil MUDE Kids, que se llevarán a cabo el próximo 8 de noviembre a las 8:00 horas con recorridos para todas las edades y un enfoque de conservación ambiental.

La presentación fue encabezada por el director del Museo del Desierto, Arturo González; la directora del Parque Las Maravillas, Dora María Galindo Ramos; el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Édgar Omar Puentes Montes; el presidente de la CANIRAC Saltillo, Isidoro García Reyes; y el director de la OCV Saltillo, Raúl Rodarte Leos.

Los organizadores informaron que las pruebas de 5 y 10 kilómetros recorrerán las instalaciones del Parque Las Maravillas y sus inmediaciones, consideradas una de las rutas más demandantes de la ciudad. En tanto, la carrera MUDE Kids se desarrollará en el estacionamiento del museo con categorías de 500 metros y un kilómetro.

La cuota de recuperación será de 450 pesos para las carreras de 5 y 10 kilómetros y de 400 pesos para MUDE Kids. Las inscripciones están disponibles desde el 21 de julio en las taquillas del Museo del Desierto, en la Gift Shop del MUDE ubicada en Parque Centro y mediante la plataforma Boletopolis.

El registro incluye número y chip de participación, playera Dry-Fit, hidratación durante el recorrido, kit de recuperación, medalla al cruzar la meta y una cortesía de acceso al Museo del Desierto con vigencia hasta marzo de 2027. Además, habrá premiación para los tres primeros lugares de cada categoría.

Como parte de esta edición, la playera oficial muestra la imagen de la cascabel de las rocas (Crotalus lepidus), con el propósito de generar conciencia sobre la importancia de las serpientes dentro del ecosistema del desierto.

Los organizadores destacaron que la Carrera del Desierto es un evento con causa ambiental, por lo que los recursos recaudados mediante las inscripciones se destinan a los programas de investigación y conservación de la flora y fauna del desierto que desarrolla el Museo del Desierto.