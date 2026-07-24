Delincuentes roban autopartes de vehículos en MG Saltillo

SALTILLO, COAH.- Delincuentes robaron autopartes, herramientas y llantas de refacción de 11 vehículos nuevos que permanecían en los patios de la agencia automotriz MG, ubicada al norte de Saltillo, además de causar daños en varias unidades. El robo fue descubierto por personal de la distribuidora al inspeccionar el área posterior del establecimiento, localizado en el cruce de las calles América Latina y Filipinas, en la colonia Virreyes Residencial.

Los empleados detectaron que 11 vehículos presentaban daños en cristales laterales y traseros. Al revisar las unidades confirmaron el robo de autopartes nuevas, kits de gato hidráulico, llaves, crucetas y llantas de refacción que se encontraban en las cajuelas. Durante la inspección también localizaron un boquete en la malla ciclónica que protege el predio, por donde presuntamente ingresaron los responsables.

Tras el reporte, elementos de las autoridades acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos. Como parte de las investigaciones, solicitaron las grabaciones de las cámaras de videovigilancia y recabaron testimonios de empleados. Hasta el momento, las autoridades no han informado el monto de lo robado ni se reportan personas detenidas.