Alcalde Víctor Manuel Leija Vega entrega pozos de agua para mejorar espacios públicos

Con el objetivo de mejorar los espacios públicos y brindar un mejor servicio a la comunidad, el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega hizo entrega de los pozos de agua de la plaza principal y de la plaza de la colonia Las Magdalenas, obras que permitirán mejorar el sistema de riego en estas áreas públicas.

El evento fue encabezado por el presidente municipal, acompañado de funcionarios y vecinos del sector, quienes participaron en el arranque del pozo de la colonia Las Magdalenas, una obra que garantizará el sistema de riego y la conservación de esta importante área de convivencia social.

Estas acciones permitirán un adecuado mantenimiento de ambos espacios, asegurando que las familias puedan seguir disfrutando de áreas limpias, funcionales y seguras.

En su mensaje, Leija Vega afirmó que la colocación de los pozos representa un esfuerzo más por garantizar servicios esenciales en las plazas y centros de convivencia del municipio.

"Nuestras plazas son el corazón de la vida comunitaria, donde las familias conviven y los niños crecen en un entorno sano. Estos pozos son más que una obra de infraestructura: son una inversión en la salud, en el medio ambiente y en la calidad de vida de todos los cieneguenses. Mantener vivas nuestras áreas verdes es una responsabilidad que asumimos con firmeza", destacó el edil.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas reafirma su compromiso de trabajar por espacios públicos dignos, verdes y sustentables, que fomenten la unión familiar, el cuidado del medio ambiente y el bienestar de toda la comunidad.