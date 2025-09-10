Alcaldesa de Frontera Anuncia Nueva Ruta de Transporte para Colonias Locales

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, dio a conocer que se instalará una nueva ruta de transporte municipal que dará servicio a las colonias Occidental, Sierrita, Ampliación Sierrita y parte de la colonia Borja, con el objetivo de atender una de las principales problemáticas en materia de movilidad en el municipio.

En entrevista, la edil explicó que esta medida responde a las constantes quejas de los vecinos, particularmente de la colonia Ampliación Sierrita, quienes deben caminar largas distancias hasta la carretera 30 para poder acceder a una unidad de transporte.

"Es una problemática dentro de nuestro municipio, estamos trabajando la movilidad y viendo de qué forma se puede apoyar. Hay mucha queja en la colonia Ampliación Sierrita, ya que tienen que caminar desde ahí hasta la carretera 30, señalando que las cuadras son más extensas", señaló Pérez Cantú.

La alcaldesa detalló que la nueva ruta beneficiará tanto a trabajadores como a estudiantes, y que actualmente se analiza si se ampliará una ruta intermunicipal existente o si se establecerá una completamente nueva, ya que actualmente no existe un recorrido que cubra esas colonias.

El objetivo, explicó, es que esta ruta permita conectar con otras líneas intermunicipales, facilitando así los traslados hacia otros sectores de la ciudad o municipios vecinos. El anuncio representa un avance en los esfuerzos del gobierno local por mejorar la infraestructura y servicios básicos, en especial para las zonas con mayor rezago.