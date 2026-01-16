Sari Pérez supervisa ampliación del libramiento en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú realizó una supervisión de obra en el libramiento Carlos Salinas de Gortari, a la altura de la empresa Iron Cast, donde se ejecuta la ampliación de carriles como parte de un proyecto estratégico para mejorar la movilidad, la seguridad vial y la conectividad intermunicipal en Frontera.

Durante el recorrido, la presidenta municipal constató los avances de la primera etapa de los trabajos, que contempla la ampliación de la vialidad de dos a cuatro carriles, con dos sentidos de circulación norte-sur y sur-norte. Esta intervención permitirá un tránsito más ágil y seguro en una zona de alto flujo vehicular, utilizada diariamente por automovilistas, transportistas y empresas de la Región Centro de Coahuila.

Sari Pérez destacó que esta obra es resultado de las gestiones realizadas ante el Gobierno del Estado, a través del programa Mejora, atendiendo una demanda prioritaria de la ciudadanía y del sector productivo, al tratarse de una vía clave para el desarrollo económico y la movilidad regional.

La alcaldesa agradeció el respaldo y la disposición del gobernador Manolo Jiménez Salinas para dar atención oportuna a este proyecto, subrayando que la coordinación entre Estado y Municipio permite concretar obras que generan beneficios directos para las familias fronterenses.

Finalmente, se informó que, una vez concluidos los trabajos de ampliación, se dará paso a la segunda etapa de la obra, que contempla el recarpeteo de los carriles existentes con mayor desgaste, con el objetivo de entregar una vialidad funcional, segura y en condiciones óptimas para quienes transitan por esta importante arteria.