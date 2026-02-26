CEAS Coahuila destina recursos para mejorar agua y drenaje en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Tras encabezar la sesión del Consejo del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), el director de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila (CEAS), Luis Lauro Villarreal Navarro, anunció que el gobernador Manolo Jiménez Salinas destinó una inversión de 17.5 millones de pesos para fortalecer el equipamiento del organismo en la Región Carbonífera.

La medida busca garantizar un mejor servicio de agua potable y drenaje para todos los usuarios.

El recurso ha permitido la adquisición de tres retroexcavadoras, quince tráileres, vehículos nuevos y seminuevos, además de rompedoras de pavimento, motobombas, equipo de compactación y tubería para sustituir líneas con problemas de fugas.

Villarreal Navarro destacó que estas acciones responden a las solicitudes ciudadanas que el gobernador ha recibido durante sus recorridos por los municipios de esta cuenca.

Asimismo, destacó la compra de un vector valuado en más de 17 millones de pesos, con la instrucción de adquirir otro más para atender de manera prioritaria el tema del drenaje.

El director de CEAS subrayó que el objetivo es lograr una cobertura total en materia de agua potable y saneamiento, mejorando tanto el abasto como la distribución de la red.

El sistema intermunicipal también ha sido fortalecido con nuevas instalaciones, la entrega de uniformes a los trabajadores y programas de capacitación para las cuadrillas que atienden los reportes ciudadanos en Progreso, Múzquiz, Nueva Rosita y Sabinas.

El funcionario estatal aseguró que durante 2026 se percibirán avances significativos y que para 2027 la región contará con uno de los mejores sistemas de agua y drenaje del estado.

Finalmente, destacó que se trabaja a marchas forzadas para garantizar el suministro de agua potable durante el próximo verano.

"Traemos diferentes obras en todos los municipios para que no falte el agua y la ciudadanía tenga la confianza de que en la temporada de calor habrá mayor abasto de este vital líquido", puntualizó.