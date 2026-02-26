Aumentan inspecciones sanitarias en Coahuila durante la Cuaresma

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria No. 3, a través del departamento de fomento y regulación sanitaria, intensifica por la temporada de cuaresma las inspecciones en pescaderías, purificadoras de agua y hielo, así lo informó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Dr. Carlos Jiménez Villarreal.

Con el arranque de la temporada de cuaresma, el departamento de fomento y regulación sanitaria mantiene de manera puntual la inspección en más de 100 establecimientos de la región carbonífera dedicados a estos giros.

Dr. Carlos Jiménez Villarreal dijo que estas acciones se realizan durante todo el año; sin embargo, durante esta temporada se intensifica la toma de muestras de los establecimientos para garantizar el cumplimiento de la normativa de la Secretaría de Salud de Coahuila.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 compartió que no se han suspendido establecimientos, ya que se brinda asesoría puntual para resolver cualquier anomalía detectada y mantener el flujo comercial.

Por último, puntualizó que la Jurisdicción Sanitaria No. 3 brinda información y capacitación a los negocios establecidos o nuevos, con el objetivo de que cumplan con la normativa.