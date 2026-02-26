Inauguran cancha de fútbol en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- Con una inversión de 4.37 millones de pesos, autoridades estatales y municipales inauguraron la nueva cancha de fútbol de pasto sintético en el sector conocido como "Cuadro La Loca" de la colonia Allende, en San Juan de Sabinas. La entrega estuvo encabezada por Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de MEJORA Coahuila, en representación del gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, acompañado por el alcalde Oscar Ríos Ramírez y funcionarios de distintos niveles.

Durante el evento, el presidente municipal destacó que el gobierno de Manolo Jiménez se caracteriza por ser cercano a la gente y por ofrecer resultados concretos. Señaló que vienen más proyectos importantes para este municipio y llamó a la ciudadanía a trabajar en unidad y en equipo para aprovechar las oportunidades que se generan con estas obras sociales.

Por su parte, Claudia Garza Iribarren, coordinadora municipal de Mejora en Sabinas, subrayó que el gobernador siempre está atento a las necesidades de la Región Carbonífera. Recordó que en la jornada de acciones realizadas este mismo día, entre obras educativas y sociales, se han invertido más de 15 millones de pesos, lo que refleja el compromiso del gobierno estatal con el bienestar de las familias.

La nueva cancha, construida en una superficie de 2,400 metros cuadrados, representa un espacio digno y seguro para la práctica deportiva de niños y jóvenes. Diana Karina Longoria, vecina del sector, agradeció a nombre de los colonos la obra, recordando que antes los jóvenes jugaban en tierra y polvo, mientras que ahora cuentan con un lugar que fomenta la convivencia, la disciplina y la formación de sueños.

Finalmente, Gabriel Elizondo Pérez en su mensaje dijo que estas acciones son hechos y no palabras, y que el gobernador Manolo Jiménez cumple con mejorar la calidad de vida de las familias. Reconoció además el trabajo coordinado entre autoridades municipales, estatales y regionales, quienes impulsan proyectos que fortalecen la infraestructura social y deportiva en la Región Carbonífera.