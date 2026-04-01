Material de construcción para el ejido San Lorenzo

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– Como parte del compromiso con el desarrollo de las comunidades rurales, el alcalde Javier Flores Rodríguez llevó a cabo la entrega de material de construcción para el techado del área de actos en el ejido San Lorenzo.

Esta acción se realiza a través del programa Comprometidos con el Campo, el cual busca fortalecer la infraestructura con 42 bultos de cemento Monterrey así como carpeta y polvillo necesario para mejorar las condiciones de vida en el sector rural, trabajando en unidad con sus habitantes.

Durante el evento, el alcalde estuvo acompañado por la Flor del Ejido, Daniela Michelle Castillo Chávez, quien participa activamente en el impulso de proyectos comunitarios dentro de su gestión 2025.

Este proyecto forma parte de las iniciativas que promueven las tradiciones y el desarrollo social de las comunidades, logrando concretar obras que benefician directamente a las familias del ejido.

En su mensaje, la Flor del Ejido expresó su satisfacción por ver cristalizado este proyecto, destacando la importancia de sumar esfuerzos para generar cambios positivos.

"Agradezco al alcalde Javier Flores por este programa de mejora al sector campesino, lo que hace posible avanzar juntos y contribuir al bienestar de nuestra comunidad", señaló.