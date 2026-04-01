Contactanos
Coahuila

Material de construcción para el ejido San Lorenzo

Este proyecto busca fortalecer la infraestructura rural y mejorar las condiciones de vida de las familias en el ejido San Lorenzo, promoviendo tradiciones y desarrollo social.

Por Staff / La Voz - 01 abril, 2026 - 05:19 p.m.
Material de construcción para el ejido San Lorenzo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– Como parte del compromiso con el desarrollo de las comunidades rurales, el alcalde Javier Flores Rodríguez llevó a cabo la entrega de material de construcción para el techado del área de actos en el ejido San Lorenzo.

      Esta acción se realiza a través del programa Comprometidos con el Campo, el cual busca fortalecer la infraestructura con 42 bultos de cemento Monterrey así como carpeta y polvillo necesario para mejorar las condiciones de vida en el sector rural, trabajando en unidad con sus habitantes.

       

      Durante el evento, el alcalde estuvo acompañado por la Flor del Ejido, Daniela Michelle Castillo Chávez, quien participa activamente en el impulso de proyectos comunitarios dentro de su gestión 2025.

      Este proyecto forma parte de las iniciativas que promueven las tradiciones y el desarrollo social de las comunidades, logrando concretar obras que benefician directamente a las familias del ejido.

      En su mensaje, la Flor del Ejido expresó su satisfacción por ver cristalizado este proyecto, destacando la importancia de sumar esfuerzos para generar cambios positivos.

      "Agradezco al alcalde Javier Flores por este programa de mejora al sector campesino, lo que hace posible avanzar juntos y contribuir al bienestar de nuestra comunidad", señaló.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados