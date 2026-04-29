Ricardo Martínez Loyola capacita a personal de salud en Coahuila

SABINAS, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la atención integral y sensible a sectores vulnerables, este miércoles personal de la Secretaría de Salud participó en una capacitación impartida por Ricardo Martínez Loyola, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en Coahuila.

Durante la jornada se presentó el Programa Integral para Mejorar la Calidad de Vida de las Familias de Personas Desaparecidas en Coahuila, una estrategia diseñada para brindar acompañamiento, atención especializada y herramientas que contribuyan al bienestar físico, emocional y social de quienes enfrentan esta difícil realidad.

La capacitación busca fortalecer la atención a sectores vulnerables en Coahuila.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Dr. Carlos Jiménez Villarreal, destacó la importancia de este tipo de encuentros, al señalar que permiten reforzar la preparación del personal de salud y consolidar una atención más humana y oportuna para la población.

Asimismo, subrayó la estrecha coordinación que mantiene la Secretaría de Salud de Coahuila con distintas dependencias e instituciones, con el propósito de garantizar respuestas integrales en diversas materias relacionadas con la salud y la atención a víctimas.

El Dr. Carlos Jiménez Villarreal resalta la importancia de la preparación del personal de salud.

Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, de impulsar políticas públicas basadas en la colaboración interinstitucional, priorizando la atención a las familias coahuilenses y fortaleciendo mecanismos que promuevan su bienestar y acceso a servicios de calidad.

El Gobierno del Estado impulsa políticas públicas para apoyar a las familias coahuilenses.

Con este tipo de capacitaciones, se refrenda la visión de un gobierno cercano, sensible y coordinado, que trabaja de manera permanente para atender temas de alta relevancia social y construir una red de apoyo sólida para quienes más lo necesitan.