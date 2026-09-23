Sari Pérez Cantú anuncia mejora en red de agua potable en La Cruz

Frontera, Coah. - La alcaldesa Sari Pérez Cantú anunció a vecinos del ejido La Cruz la aprobación de una obra para mejorar la red de agua potable y atender los problemas de baja presión que se presentan en el sector, como resultado del seguimiento a las necesidades planteadas por las familias y del trabajo realizado con el Comité Pro-Obra.

Durante el encuentro con los habitantes, la alcaldesa estuvo acompañada por el regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza, y el director del área, Carlos Thompson, quienes explicaron los detalles técnicos de los trabajos que iniciarán en la calle Flores Magón, entre 15 de Mayo y Matías Nájera.

La obra contempla la reposición de 120 metros lineales de tubería de PVC, con cambio de diámetro de 2.5 a 4 pulgadas, además de la instalación de 10 tomas domiciliarias, válvulas, pruebas hidrostáticas y la repavimentación del área.

La intervención permitirá mejorar el flujo y la presión del agua, atendiendo una de las principales necesidades expresadas por las familias, derivada del deterioro natural de la red existente y de la acumulación de sarro en la tubería.

Sari Pérez Cantú destacó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y señaló que, trabajando de manera coordinada, es posible dar seguimiento a las peticiones de las colonias y ejidos y convertirlas en obras concretas.

Los vecinos del ejido La Cruz reconocieron la atención y el seguimiento de la alcaldesa a su petición, al considerar que la reposición de la tubería permitirá contar con un mejor servicio de agua potable para sus hogares.

Con esta obra, el Gobierno Municipal de Frontera mantiene una forma de trabajo cercana a las comunidades, escuchando sus necesidades, dando seguimiento a cada petición y avanzando con orden y rumbo.