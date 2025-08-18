Alcalde de San Buenaventura lidera rehabilitación de luminarias en la ciudad

En un recorrido a temprana hora, el alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez junto al departamento de Alumbrado Público supervisó y participó en la rehabilitación de luminarias en distintos puntos de la ciudad, realizando reparaciones y cambios completos para mejorar el servicio.

Durante la jornada, el edil atendió de manera directa a los ciudadanos que se acercaron para expresar sus inquietudes y sugerencias, refrendando el compromiso de mantener un gobierno cercano a la gente.

El alcalde agradeció al personal de Alumbrado Público por la dedicación mostrada en cada sector y destacó que contar con calles iluminadas brinda mayor seguridad a las familias, previene accidentes y genera espacios más confiables para la convivencia ciudadana.

"San Buenaventura merece un alumbrado digno; cuando una calle está iluminada, no solo mejora la imagen urbana, también se fortalece la seguridad de todos", expresó Lozano.

El director de alumbrado público Audón Gutiérrez Cisneros dijo que desde la administración municipal se está trabajando en beneficio de la comunidad, asegurando entornos seguros y con servicios de calidad.