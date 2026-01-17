Raúl Castillo Elizondo, el médico que transforma la vida en música en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.— El doctor Raúl Castillo Elizondo es un ejemplo destacado de un médico que ha sabido combinar su vocación profesional con su pasión por la música.

Ha compartido su experiencia demostrando que la medicina y la música pueden coexistir y complementarse. Con motivo de la celebración del Día del Compositor, el pasado 15 de enero, el reconocido neorrositense compartió a LA VOZ sus inicios en la composición de melodías de distintos géneros musicales, a través de las cuales expresa parte de su vida.

Aunque su trayectoria profesional ha estado marcada por su labor en el ámbito médico, el doctor Castillo también ha cultivado una faceta artística como compositor musical y escritor de novelas y poesía.

Desde temprana edad, Castillo Elizondo mostró su interés por la música. Inspirado por su hermano Jorge Homero, fundador del conjunto musical Los Strollers, quien ensayaba en casa, Raúl absorbió el arte de manera casi inconsciente.

A los 13 años compuso su primera melodía titulada "Me Gustas" y, desde entonces, ha creado alrededor de 14 canciones en diversos géneros como rancheras, boleros y huapangos, todas registradas ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor.

El proceso creativo del compositor es tan espontáneo como emotivo. Asegura que la inspiración le llega de forma natural, muchas veces a partir de experiencias personales o de relatos de otras personas.

Así nació, por ejemplo, la canción "Decídelo Tú", inspirada en la historia sentimental de una compañera doctora. Recordó que se encontraba de guardia en el IMSS, en un día particularmente tranquilo, cuando su colega comenzó a platicarle parte de su vida, momento en el que surgió la melodía.

Entre sus composiciones destaca el huapango "Mis Botas Viejas", cuyas letras están inspiradas en un par de botas que el autor considera de gran valor sentimental.

Aunque no se considera intérprete, ha contado con la colaboración de artistas como el fallecido Virgilio Rodríguez, quien dio voz a varias de sus canciones en el trío Tres Generaciones.

Finalmente, el doctor Castillo lamentó la falta de infraestructura musical en la región, como estudios de grabación o asesoría técnica para arreglos musicales, aunque reconoció el constante respaldo de las autoridades municipales.

Agradeció especialmente al alcalde Óscar Ríos Ramírez y a la profesora Fide Ortega por el homenaje en vida a 40 compositores del municipio, así como el recuerdo de dos más que ya fallecieron, gesto que consideró invaluable para quienes, como él, han hecho de la música una forma de expresión y legado.