Castaños mejora infraestructura educativa

CASTAÑOS, COAHUILA.- Como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura educativa y garantizar condiciones seguras y dignas para la comunidad escolar, el Gobierno Municipal de Castaños llevó a cabo trabajos de mejoramiento en la escuela primaria Rafael Ramírez y en el plantel CECyTEC Andrés Osuna.

Siguiendo las indicaciones de la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, diversas áreas de la administración municipal se mantienen atentas y en constante coordinación con los planteles educativos del municipio, atendiendo sus solicitudes y necesidades para asegurar espacios adecuados para el desarrollo académico de niñas, niños y jóvenes.

En la escuela primaria Rafael Ramírez se realizan trabajos para la construcción de una rampa de acceso, con el objetivo de mejorar la movilidad y seguridad de personas con discapacidad, beneficiando a alumnos, docentes y personal educativo que acuden diariamente al plantel.

Asimismo, en el CECyTEC Andrés Osuna, el departamento de SIMAS ejecuta labores de cambio de tubería de drenaje, la cual tenía más de 30 años de antigüedad y se encontraba en condiciones obsoletas, representando un riesgo sanitario para la comunidad escolar.

La Presidenta Municipal destacó que para su administración es prioritario que las escuelas cuenten con condiciones óptimas de seguridad, accesibilidad e higiene, pues son los espacios donde a diario niñas, niños y jóvenes se preparan para su desarrollo.

"Garantizar entornos escolares seguros y dignos no solo protege la integridad de estudiantes y docentes, sino que también contribuye a un mejor proceso de aprendizaje", señaló la edil.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral impulsada por la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, orientada a trabajar de manera cercana y coordinada con las instituciones educativas del municipio, brindando soluciones oportunas a problemáticas que impactan directamente en la seguridad, salud y bienestar de la comunidad estudiantil.