San Buenaventura: Entregan sementales para mejorar la ganadería

San Buenaventura, Coahuila de Zaragoza; 16 de julio de 2026.- El Gobierno del Estado fortalece la actividad ganadera al mantener el programa de "Mejoramiento Genético 2026", ofertando cerca de 700 toros sementales en las diversas regiones de la entidad que permite a los productores ganaderos mejorar la calidad del ganado en sus hatos, invirtiendo 17 millones de pesos, siendo la tercera programada de nueve en el presente año.

De igual manera se entregaron apoyos a productores agropecuarios de la región Centro entre Remolques como parte de programa de Concurrencia, bombas, prensas, entre otros beneficios.

El Secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, en las instalaciones de la Asociación Ganadera Local, señaló que el apoyo al campo coahuilense es una prioridad del gobernador Manolo Jiménez y mantiene su compromiso de aportar 20 mil pesos por cada toro para que el comprador pueda llevarse el mejor ejemplar a sus terrenos, siendo 90 ejemplares los que se entregaron en el caso de San Buenaventura.

Expuso que, de esta manera los ganaderos de Coahuila cuentan con el apoyo del gobierno estatal para que junto con los programas diversos como semilla, sanidades, suplementos alimenticios, tengan lo necesario para sacar adelante el campo coahuilense.

"Venimos trabajando con unidad, con compromiso, no hay grillas ni politiquería, todo lo hacemos con el respeto en el marco institucional y una línea que es trabajar por los ganaderos de Coahuila y se manda un mensaje muy claro, aquí trabajamos juntos y esa es la línea que ha marcado nuestro mandatario estatal Manolo Jiménez", señaló el secretario de Desarrollo Rural.

Destacó que se equipó una traila, con la que se recorrerán las diversas regiones de la entidad en coordinación con Sinniga para que se lleve a cabo el proceso de los

Montemayor Garza detalló que Coahuila ha sido reconocido a la vez, por el programa de combate al gusano barrenador recibiendo el reconocimiento del Gobierno Federal por el gran esfuerzo que se hace en el combate de manera conjunta con los productores.

Resaltó la estrategia de seguridad con que cuenta Coahuila que permite al productor ganadero la movilidad de su ganado a cualquier hora del día, llegando seguro al sitio donde se traslada.

Reconoció de igual manera el esfuerzo que se realiza con los miembros de la Asociación Ganadera y a la vez con los alcaldes y alcaldesas porque es un trabajo en conjunto para beneficio de nuestra gente que hace producir el campo.

"Todo lo hacemos en una línea bien establecida que es trabajar por los ganaderos, lo que es un mensaje claro, jalamos juntos, Gobierno del Estado y ganaderos, esa es la línea marcada por nuestro mandatario, todos juntos vamos y buscamos el mejoramiento ganadero", resaltó.

Por su parte, Isaías Montemayor Ortíz, Subsecretario de Ganadería e Infraestructura Rural, detalló que el programa de Mejoramiento Genético se ha consolidado como uno de los de mayor arraigo, aceptación y mejores resultados a los productores ganaderos de Coahuila.

El objetivo es incentivar la adquisición de ganado de alta genética para optimizar la productividad del hato ganadero coahuilense, significa animales con mayor crecimiento al nacimiento y el destete, es decir una mayor producción de carne, más resistencia en enfermedades y a la vez eficiencia reproductiva en el caso de las hembras.

El apoyo brindado por el gobierno del estado ha sido permite al productor del campo beneficiarse en la adquisición de los sementales bovinos con marcas de calidad como Beef Master, Angus negro, Angus rojos, Charolais, Hereford, y Charolais con certificado de pureza de raza y tratamiento contra gusano barrenador.

En voz de los productores de la región la Presidenta de la Asociación Ganadera Local de San Buenaventura, Gladys Ayala, agradeció el apoyo que se otorga a los ganaderos por que ello fortalece la producción de un hato ganadero de calidad.

"Agradecemos al apoyo permanente que siempre brinda a los ganaderos de Coahuila, con sementales de alta calidad genética, estamos conscientes que apostarle a la genética de nuestros hatos significa producir mejores becerros, agradecemos el esfuerzo el respaldo decidido y la visión del mandatario Manolo Jiménez Salinas que siempre ha mostrado"

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, resaltó que ante los retos del campo se requiere de unión que hace la fuerza y en Coahuila están unidos los productores y el gobierno estatal.

"Se ha trabajado fuertemente por parte del Gobernador Manolo Jiménez y lo que nos toca es estar unidos y trabajar fuertemente los alcaldes de la región Centro-Desierto entrándole a un trabajo conjunto"

Mientas que el edil de San Buenaventura, Jesús Javier Flores Rodríguez, se sumó en apoyo a los productores con un monto de 5 mil pesos adicionales para los productores de su municipio, y agradeció el beneficio que se hace llegar por parte de la entidad por ser la ganadería una parte fundamental para el desarrollo económico, trabajando de la mano con el gobierno del estado.