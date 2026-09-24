Yesica Sifuentes supervisa recarpeteo de calle Juárez en Castaños

Castaños, Coah.- Como parte del programa de obra pública encaminado a mejorar las condiciones de las vialidades, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora supervisó los trabajos de recarpeteo que se realizan sobre la calle Juárez, en la zona centro de Castaños.

Durante el recorrido, la presidenta municipal constató los avances de esta obra, que permitirá mejorar la superficie de rodamiento y ofrecer una vialidad en mejores condiciones para las familias que diariamente transitan por este sector.

La acción forma parte de la estrategia municipal para atender las necesidades de infraestructura urbana y avanzar en la rehabilitación de calles que requieren mantenimiento, contribuyendo a una movilidad más funcional para habitantes y visitantes.

Sifuentes Zamora destacó que el mejoramiento de las vialidades es una de las prioridades de su administración, especialmente en sectores de alta afluencia, donde este tipo de obras representa un beneficio directo para la movilidad y las actividades cotidianas de la población.

Señaló que contar con calles en mejores condiciones facilita los traslados, favorece el acceso a comercios y servicios y contribuye a generar entornos urbanos más funcionales para quienes viven, trabajan y acuden diariamente al primer cuadro de la ciudad.

"Gracias al trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, continuamos impulsando obras y servicios en los diferentes sectores del municipio, procurando que las acciones respondan a las necesidades reales de la población y representen beneficios para las familias", destacó la edil.

La obra de recarpeteo permitirá mejorar las condiciones de tránsito sobre esta importante vialidad de la zona centro, beneficiando tanto a los habitantes del sector como a quienes acuden diariamente por motivos comerciales, laborales o de servicios.

La alcaldesa reiteró que el Gobierno municipal mantendrá una atención cercana a la ciudadanía y continuará impulsando acciones de infraestructura que permitan atender las necesidades prioritarias de Castaños.

Con el mejoramiento de las vialidades, el Gobierno municipal refrenda su compromiso de atender a la gente, fortalecer la infraestructura urbana y generar mejores condiciones para las familias, mediante obras que contribuyan de manera directa a su movilidad y calidad de vida.