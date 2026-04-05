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Coahuila

SIMAS atiende fuga de agua en San Buenaventura

La fuga de agua fue ocasionada por un tubo dañado, lo que llevó a la suspensión temporal del servicio.

Por Staff / La Voz - 05 abril, 2026 - 08:26 a.m.
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      SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de San Buenaventura atendió de manera oportuna el reporte de usuarios por una fuga derivada de problemas en la tubería, trabajando de inmediato para solucionar la situación y evitar mayores afectaciones.

       

      Durante las labores, el alcalde Javier Flores Rodríguez se mantuvo al pendiente hasta altas horas de la noche, supervisando los trabajos realizados por el personal de fontanería, quienes dieron prioridad al restablecimiento del servicio de agua potable.

      La afectación se originó por la reparación de un tubo dañado en la calle Nuevo León, entre Abasolo y Coahuila, lo que provocó la suspensión temporal del suministro por un par de horas, quedando restablecido en el menor tiempo posible.

      El edil agradeció la comprensión de la ciudadanía por las molestias ocasionadas y destacó que, gracias a las inversiones realizadas en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, se ha logrado mejorar la presión del agua en el municipio. No obstante, reconoció que aún existen tuberías antiguas, lo que impulsa a continuar con proyectos de renovación para brindar un mejor servicio a la población.

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