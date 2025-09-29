Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora fortalece compromiso educativo en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- Al encabezar el lunes cívico en la Escuela Primaria Venustiano Carranza, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora reiteró su firme compromiso con el sector educativo, impulsando acciones que garanticen espacios dignos, seguros y adecuados para la formación de niñas y niños.

El evento contó con la presencia de funcionarios municipales, personal docente, padres de familia y estudiantes, quienes participaron con entusiasmo en esta ceremonia cívica.

Durante su intervención, la presidenta municipal subrayó que la educación es la base del desarrollo de Castaños, pues una niñez y juventud con acceso a una formación de calidad representa un futuro más próspero para el municipio.

Asimismo, aseguró que la administración municipal, en coordinación con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, seguirá fortaleciendo la infraestructura educativa, promoviendo la equidad de oportunidades y respaldando a la comunidad escolar en todo momento.

"Desde el inicio de la administración hemos realizado campañas de limpieza, fumigación, entrega de distintos apoyos, brigadas de salud, entre otras cosas en los planteles educativos, en beneficio de lo más valioso que tiene Castaños que son sus niñas, niños y adolescentes", destacó la edil

Como muestra de su apoyo, la alcaldesa hizo entrega de un pintarrón solicitado previamente por los directivos de la institución, material que contribuirá a mejorar las condiciones de enseñanza-aprendizaje.

"Quiero agradecer al personal docente y a la comunidad escolar por abrirnos las puertas con tanto entusiasmo. Pueden estar seguros que cuentan con una servidora para atender las necesidades de sus escuelas, porque invertir en la educación es apostar por un mejor futuro para nuestro municipio", destacó la presidenta municipal.

Para finalizar, Sifuentes Zamora reiteró que el gobierno municipal trabaja bajo la visión de que la educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas, reducir desigualdades y detonar el progreso social y económico de Castaños.