Javier Flores Rodríguez supervisa bacheo en carretera a Abasolo

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– El Gobierno Municipal de San Buenaventura, a través del Departamento de Obras Públicas, realizó trabajos de bacheo en el tramo de la carretera que conduce al municipio de Abasolo, con el objetivo de mejorar la circulación y brindar mayor seguridad a los automovilistas.

El alcalde Javier Flores Rodríguez llevó a cabo la inspección de las acciones que se realizan dentro del programa de rehabilitación de las carreteras más transitadas, supervisando personalmente la aplicación de asfalto en esta importante vía.

Con estas labores se logró mejorar un tramo de la carretera a Abasolo, atendiendo la solicitud de los usuarios que diariamente utilizan esta arteria. Tras recibir la petición, los trabajos iniciaron de manera inmediata para dar una respuesta oportuna a la ciudadanía.

Las acciones se llevaron a cabo a la altura del ejido Santa Gertrudis, donde habitantes del sector agradecieron la pronta atención por parte de las autoridades municipales, destacando la importancia de mantener en buenas condiciones esta vía de comunicación.