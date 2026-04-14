Luis González Garza presenta proyecto de drenaje pluvial en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Luego de las recientes lluvias que dejaron afectaciones en distintos sectores del municipio, el director de Obras Públicas, Luis González Garza, informó que se analiza un proyecto para mejorar las condiciones del par vial, en coordinación con la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS), con el objetivo de fortalecer el drenaje pluvial en la zona.

El funcionario señaló que, tras las precipitaciones, personal de la dependencia acudió a colonias como Independencia y Praderas del Norte, donde se registraron encharcamientos e ingreso de agua a viviendas.

Entre los casos atendidos, destacó el de una adulta mayor en la colonia Independencia, cuya vivienda resultó afectada al inundarse completamente. Indicó que ya se realizaron trabajos para corregir el problema en la banqueta que provocaba la filtración, además de atender otros domicilios con situaciones similares.

"Aunque hubo daños menores, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú nos pidió dar seguimiento junto con Protección Civil, principalmente en temas de drenaje pluvial", explicó.

González Garza detalló que actualmente existen tres proyectos en análisis por parte de CEAS, los cuales contemplan intervenciones en la calle Progreso de la colonia Praderas, en la calle Margarito Villanueva de la colonia Occidente —a un costado de la barda de Ferromex—, así como otro punto en la calle Internacional de la colonia Morelos, donde recurrentemente se presentan problemas durante lluvias intensas.

Agregó que es el personal de CEAS quien realiza las evaluaciones técnicas, ya que este tipo de obras requiere estudios previos para determinar su viabilidad y correcta ejecución.

Finalmente, señaló que la inversión estimada para estas tres obras asciende a 11 millones de pesos, con lo que se busca reducir riesgos de inundación y mejorar la infraestructura hidráulica en sectores vulnerables.