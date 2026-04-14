Autoridades buscan dueño de vaca atropellada en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Autoridades municipales se encuentran en la búsqueda del propietario de una vaca que fue atropellada sobre la carretera 30, a la altura de la báscula, y que permanece gravemente lesionada a un costado de la vialidad.

El director de Fomento Agropecuario, Ricardo Rodríguez, informó que el animal continúa en el sitio, cerca de una empresa, con severas fracturas en las extremidades traseras y en la cadera, lo que le impide moverse.

Explicó que, debido a su estado, la res no puede ser aprovechada como producto, por lo que tendría que ser sacrificada; sin embargo, aclaró que este procedimiento no puede realizarse en la vía pública. "No se puede dormir al animal ahí mismo, tiene que trasladarse a un rastro, y eso corresponde hacerlo al propietario", puntualizó.

El funcionario detalló que ya se realizan investigaciones para dar con el dueño, pues se presume que el animal no pertenece a un ganadero local, sino a alguna persona de Monclova. "Estamos revisando si es de algún propietario del ejido Estancias de San Juan; el comisariado nos está apoyando en la verificación, ya que hay un señor que mantiene ganado en ese sector donde fue encontrado el animal", señaló.

Mientras tanto, autoridades mantienen el monitoreo en la zona para evitar riesgos a los automovilistas y dar seguimiento al caso en espera de localizar al responsable.