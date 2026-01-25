Frontera mejorará sus plazas públicas

FRONTERA, COAHUILA.- Con el propósito de recuperar espacios públicos y responder a una demanda constante de la ciudadanía, el regidor de Obras Públicas de Frontera, Orlando Plaza, anunció la rehabilitación integral de seis plazas públicas en distintas colonias del municipio, trabajos que se desarrollarán en unos días más.

El funcionario explicó que actualmente se avanza en la rehabilitación de plazas ubicadas en la colonia 10 de Mayo y la colonia Occidental, donde ya se instalan nuevos juegos infantiles, además de intervenciones en la ampliación Borja, la colonia Morelos y el Mirador de la colonia Borja. Asimismo, detalló que la primera plaza en ser remodelada de manera integral será la Francisco Villa, en la colonia Borja.

Plaza señaló que en este sector se han recibido diversos comentarios de los vecinos, quienes han manifestado su interés en que se instalen juegos y actividades dirigidas principalmente a adultos, ya que la mayoría de los habitantes son personas mayores. Indicó que antes de definir el equipamiento, los diseños serán presentados a los comités pro obra para que, de manera consensuada, decidan qué tipo de instalaciones desean.

La iniciativa contempla mejoras en áreas verdes, alumbrado y equipamiento urbano, así como la renovación total de juegos infantiles, bancas, andadores y espacios deportivos, con el objetivo de que las plazas públicas vuelvan a ser puntos de encuentro funcionales tanto para niños como para adultos.

Finalmente, el regidor destacó que contar con plazas en buen estado contribuye directamente a mejorar la calidad de vida de las familias y la imagen urbana del municipio, además de fomentar la convivencia comunitaria y fortalecer el tejido social en Frontera.