Coordinan mejoras en escuelas de Frontera: atención a juegos dañados

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de prevenir riesgos para los estudiantes, el director de Educación en Frontera, Félix Rodríguez Ramos, informó que trabajarán de manera coordinada con la estructura educativa estatal para atender los reportes relacionados con juegos infantiles deteriorados y otras necesidades de infraestructura en diversos planteles del municipio.

Entre los casos reportados por padres de familia se encuentra el jardín de niños Gabriela Mistral, donde recientemente fueron retirados algunos juegos infantiles; el Amanda Gelasio, en la colonia Occidental, donde solicitan la sustitución de la barda perimetral; y la escuela Sara Rendón, en la colonia Sierrita, donde un juego de tortuga de cemento presenta varillas expuestas que representan un riesgo para los menores.

Rodríguez Ramos explicó que sostuvo diálogo con el profesor Abraham Segundo González, director de Servicios Educativos, para establecer mecanismos de atención conjunta y dar seguimiento a cada una de las solicitudes que surjan desde las escuelas.

"Con el propósito de hacer las acciones de manera coordinada, hablamos con el profesor Abraham Segundo González, que es el director de Servicios Educativos, para que a su vez en forma conjunta pudiésemos hacer acciones que permitieran que los planteles educativos fueran atendidos", señaló.

El funcionario indicó que existe un protocolo establecido para canalizar este tipo de reportes a través de las jefaturas de sector y supervisiones escolares, quienes integrarán la información para hacerla llegar a las autoridades regionales y estatales correspondientes.

"Definitivamente que es un tema que se ha estado atendiendo de siempre, no de ahorita, pero nos van a mandar la relación por estructura para poder darle seguimiento", comentó.

Asimismo, adelantó que propondrá realizar recorridos en los centros educativos para verificar directamente las condiciones de las instalaciones y escuchar las inquietudes de padres de familia y personal docente.

"Yo creo que no está de más que visitemos los planteles educativos para que los padres de familia vean que la integridad física de los alumnos es responsabilidad de todos", expresó.

Finalmente, aseguró que una vez integrada la relación de necesidades, se coordinarán las visitas y gestiones necesarias para atender los planteamientos realizados por las comunidades escolares.