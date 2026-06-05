Sara Irma Pérez Cantú reconoce a campeonas de fútbol en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Las alumnas de la Escuela Primaria Ferrocarriles que conquistaron el campeonato nacional de fútbol bandera categoría U12 fueron reconocidas por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, quien les entregó un reconocimiento especial y una playera conmemorativa por poner en alto el nombre de Frontera a nivel nacional.

Durante la ceremonia, realizada ante padres de familia, maestros y autoridades municipales, la alcaldesa destacó el esfuerzo, disciplina y dedicación de las estudiantes, quienes hicieron historia al convertirse en las primeras campeonas nacionales de esta disciplina dentro de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares.

"Aquí junto conmigo yo hice historia en mi municipio, ustedes están haciendo historia a nivel nacional. O sea, la primera vez que el fútbol bandera aparece en los Juegos Deportivos Nacionales Escolares y ustedes haciendo esa gran historia", expresó.

La edil aseguró que el talento deportivo existente en Frontera continúa sorprendiendo y generando orgullo entre la comunidad. "Yo sabía que había talentos en Frontera, pero nunca me imaginé la cantidad de talentos y ustedes han traído mucha alegría a nuestro municipio y a mi persona", señaló.

Pérez Cantú exhortó a las menores a continuar preparándose tanto en el ámbito académico como en el deportivo, recordándoles que el esfuerzo realizado en equipo fue clave para alcanzar el campeonato nacional. "Sigan en el deporte, sigan esforzándose. Esto apenas empieza, son grandes deportistas y lo demostraron, son campeonas, así créansela, pero sigan trabajando para seguir cada año demostrando", manifestó.

Asimismo, agradeció el respaldo brindado por entrenadores, docentes, directivos y padres de familia, quienes acompañaron a las alumnas durante todo el proceso rumbo al campeonato. La alcaldesa también reconoció el trabajo del profesor Javier Amaya, de la directora del plantel y de las familias de las jugadoras, al considerar que el apoyo de todos fue fundamental para alcanzar este logro histórico.

Finalmente, reiteró que las puertas de la administración municipal estarán abiertas para respaldar el desarrollo deportivo de las menores y alentó a las campeonas a seguir persiguiendo sus sueños. "Sepan que en mí cuentan siempre con una amiga y en esta administración también", concluyó.