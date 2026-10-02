Frontera recibe cámaras de videovigilancia y estaciones de pánico

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó la entrega de nuevo equipamiento para fortalecer la seguridad en Frontera, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y la coordinación con las instituciones encargadas de la seguridad.

Como parte de esta entrega se incorporan 120 cámaras de videovigilancia: 50 panorámicas de 180 grados, 54 tipo bala, 5 PTZ y panorámicas, y una PTZ de largo alcance que permitirá ampliar la vigilancia en distintos puntos de la ciudad, por lo que ahora Frontera cuenta con una red de más de 200 cámaras conectadas al C2.

También se entregaron 4 estaciones de pánico y una traila de videovigilancia equipada con estación de pánico, que podrá trasladarse a diferentes sectores y utilizarse en eventos masivos como la Feria, cabalgatas, el Grito de Independencia, caravanas escolares y otras festividades.

Para fortalecer el monitoreo y la comunicación de los cuerpos de seguridad, se incorporó una estación de trabajo con 4 pantallas para el C2, además de 10 radios portátiles y 2 radios móviles para unidades.

Sari Pérez destacó que la seguridad requiere trabajo permanente, coordinación y herramientas adecuadas, al tiempo que reconoció a los elementos de las distintas corporaciones que todos los días trabajan para atender a las familias de Frontera.

"Queremos que nuestras familias sepan que estamos trabajando y que no están solas. Vamos a seguir sumando esfuerzos y buscando mejores herramientas para fortalecer la seguridad de Frontera", señaló.

La alcaldesa agradeció la presencia y respaldo del subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles Alvarado, así como de los mandos de las distintas corporaciones y de las instituciones que trabajan diariamente por la seguridad del municipio.