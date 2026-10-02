María Fernanda representa a San Buenaventura en la Feria Monclova 2026

San Buenaventura, Coah.- El municipio de San Buenaventura estuvo presente en el brindis y la ceremonia de coronación de la Feria Monclova 2026, atendiendo la invitación del alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, en una noche llena de tradición regional.

Como representante de San Buenaventura, María Fernanda I, reina de la Feria San Buenaventura 2026, participó en el brindis donde compartió con las 13 candidatas a la corona de Monclova, así como con el resto de las reinas de la región, su experiencia en este bonito proceso, donde ha portado con elegancia y orgullo el nombre de su municipio.

Durante la ceremonia también se llevó a cabo el corte de listón inaugural, donde el alcalde Javier Flores deseó éxito a su homólogo de Monclova por el inicio oficial de 18 días de actividades, espectáculos y convivencia familiar, consolidando a la Feria Monclova como una de las celebraciones más prósperas de la Región Centro de Coahuila.

El alcalde de San Buenaventura, Javier Flores Rodríguez, felicitó a las autoridades y a las familias monclovenses por el arranque de esta gran festividad, destacando la importancia de fortalecer los lazos de amistad y colaboración entre los municipios de la zona conurbada para generar un entorno seguro y vialidades con vigilancia de los tres órdenes de gobierno en bien de promover eventos que fomenten la convivencia, el turismo y el desarrollo regional.

"Deseamos el mayor de los éxitos a la Feria Monclova 2026 y a todas las familias que disfrutarán de esta gran celebración. Gracias por la invitación y muchas felicidades por este importante evento que fortalece nuestras tradiciones y el orgullo de nuestra región", expresó el alcalde Javier Flores Rodríguez.