Javier Flores Rodríguez escucha a vecinos en colonia Ejidal de San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– En un esfuerzo por mantener cercanía con la población y atender de primera mano sus necesidades, el alcalde Javier Flores Rodríguez recorrió la colonia Ejidal acompañado por directores y personal de distintas áreas municipales.

Durante la visita, el Edil sostuvo diálogos directos con vecinos del sector, quienes expusieron diversas problemáticas relacionadas principalmente con servicios básicos e infraestructura urbana. Ahí, el Presidente Municipal escuchó cada planteamiento y estableció compromisos para dar seguimiento puntual a las solicitudes.

Entre las principales peticiones destacan la ampliación de la red de electrificación en zonas que aún carecen del servicio, así como la rehabilitación de calles de terracería, cuyo estado actual dificulta la movilidad y representa un riesgo, especialmente en temporada de lluvias.

Flores Rodríguez señaló que este tipo de recorridos forman parte de una estrategia de gobierno en territorio, con la que se busca no sólo identificar necesidades, sino también acelerar la gestión de soluciones concretas en beneficio de la comunidad.

El Alcalde reiteró que su administración continuará trabajando de manera cercana con la ciudadanía, priorizando acciones que impacten directamente en la calidad de vida de las familias y contribuyan al desarrollo ordenado del municipio.