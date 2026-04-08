Programa de concientización en San Buenaventura busca mejorar el tránsito

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. – El Ayuntamiento de San Buenaventura, a través del Departamento de Vialidad, dio inicio al Programa de Concientización para el libre tránsito vehicular y peatonal, con el objetivo de mantener calles y banquetas despejadas en beneficio de la ciudadanía.

Esta acción responde a la demanda de los vecinos que durante meses o incluso años han señalado la presencia de vehículos en estado de abandono, así como materiales de construcción que obstruyen la circulación de los mismos niños o adultos mayores, que se ven en la necesidad de rodear o bajar de banquetas en colonias y en el primer cuadro de la ciudad.

El director de Vialidad, Jesús Garza, informó que existe el compromiso de garantizar la libertad en el paso vehicular y peatonal, exhortando a la población a mantener libres tanto calles como banquetas. Señaló que la participación ciudadana es fundamental para lograr una movilidad ordenada y segura.

Personal del departamento recorrió distintos puntos del municipio llevando el exhorto de manera directa a los propietarios de espacios ocupados, invitándolos a retirar vehículos en desuso y materiales acumulados, como parte de una responsabilidad compartida para mejorar la imagen urbana y facilitar el tránsito.

El Ayuntamiento de San Buenaventura reiteró el llamado a la población a sumarse a este programa, contribuyendo a mantener una ciudad más ordenada, segura y con vialidades libres para todos.