Día Internacional de la Mujer: Griselda Rodríguez de Los Santos resalta avances en igualdad

NUEVA ROSITA, COAH.- La profesora Griselda Rodríguez de Los Santos destacó que, aunque la violencia física contra las mujeres ha disminuido considerablemente en la Región Carbonífera, la violencia psicológica continúa siendo un problema predominante, afectando a más del 50 % de las féminas.

Rodríguez de Los Santos subrayó que, si bien se realizan múltiples conmemoraciones en torno al Día Internacional de la Mujer, lo más importante es reconocer y respetar a las mujeres en todos los ámbitos de la vida. "A las féminas se les debe dar su lugar y garantizarles un trato digno", expresó.

La docente explicó que la Secretaría de las Mujeres mantiene una serie de compromisos orientados a fomentar la igualdad entre las personas. En este sentido, resaltó el esfuerzo institucional por impulsar políticas que reduzcan las brechas de género y fortalezcan la participación femenina en la sociedad.

Asimismo, señaló que actualmente las mujeres tienen presencia en sectores que antes eran considerados exclusivos para los hombres, como la minería, el transporte público, los deportes y la seguridad pública. "Hoy contamos con mujeres policías y deportistas en distintas disciplinas, lo que refleja un cambio significativo en la inclusión", puntualizó.

Finalmente, Griselda Rodríguez reconoció que estos avances son fruto de las luchas emprendidas por generaciones anteriores de mujeres que defendieron sus derechos. "Gracias a ellas hoy tenemos la oportunidad de sobresalir en todo lo que nos propongamos", concluyó, reafirmando la importancia de continuar trabajando por una sociedad más justa e igualitaria.