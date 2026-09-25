Menores de Frontera en tratamiento por posible rickettsia

Dos menores de edad permanecen bajo atención médica como casos sospechosos de rickettsia en Frontera, luego de presentar fiebre y detectarse como factor de riesgo la presencia de garrapatas en sus domicilios.

Miguel Sánchez Leija, director de Salud de Frontera, informó que los menores, de un año 10 meses y dos años, respectivamente, reciben tratamiento ante la posibilidad de una infección por rickettsia, aunque aclaró que hasta el momento ninguno de los casos ha sido confirmado.

Explicó que en uno de los casos, correspondiente a una menor de la colonia Diana Laura, la madre informó durante el interrogatorio médico que había presencia de garrapatas en el domicilio.

Ante la combinación del factor de riesgo y la presencia de fiebre, se determinó iniciar el tratamiento sin esperar el resultado de laboratorio, debido a que retrasarlo podría representar un riesgo para los pacientes. "Por eso iniciamos el tratamiento ahí, ahora en espera obviamente que se confirme si es rickettsia o no", explicó.

El segundo menor, de dos años, permanece hospitalizado en la Clínica 7 del IMSS, donde recibe atención y vigilancia médica. De acuerdo con la información proporcionada por su madre, también se encuentra bajo tratamiento mientras se esperan los resultados.

Sánchez Leija indicó que al menor se le realizó una prueba rápida para dengue, la cual resultó negativa, de acuerdo con lo informado directamente por la madre. Añadió que también se encuentra pendiente la confirmación de los estudios relacionados con rickettsia.

El director de Salud municipal recalcó que ambos pacientes son considerados únicamente casos sospechosos, ya que los resultados definitivos corresponden a las autoridades sanitarias estatales. "No puedo adelantarme a decir que es positivo cuando no tengo un resultado positivo", puntualizó.

Señaló que, ante los antecedentes de exposición a garrapatas y la presencia de fiebre, se decidió no retrasar el tratamiento, como parte de las medidas recomendadas durante las capacitaciones y pláticas de prevención sobre rickettsia.

Sánchez Leija hizo un llamado a las familias a no normalizar la presencia de garrapatas u otros parásitos dentro de los hogares. "Lo que les he insistido es que no normalicemos vivir entre parásitos", señaló, al destacar que los propietarios deben mantener bajo control a sus mascotas y atenderlas de manera responsable para reducir los riesgos sanitarios.

El funcionario también pidió a las familias revisar sus domicilios y animales de compañía, y buscar atención médica ante la aparición de fiebre sin una causa aparente, particularmente cuando existe antecedente de exposición a garrapatas.