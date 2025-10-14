Fomento Económico en San Buenaventura Invita a Mercadito Emprendedor

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de San Buenaventura, a través del Departamento de Fomento Económico, invita a los comerciantes y emprendedores locales a formar parte del programa "Mercadito Emprendedor", una iniciativa que impulsa el talento, la creatividad y el desarrollo económico de las familias sambonenses.

El director de Fomento Económico, Rolando Salas, convocó a todos los comerciantes del municipio a aprovechar esta oportunidad de crecimiento que el alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez ha consolidado al brindar un espacio permanente para la exhibición y venta de productos elaborados por manos locales.

Cada viernes, de 5:00 de la tarde a 10:00 de la noche, la explanada de la Plaza de Toros se llena de color, música y convivencia familiar con la instalación de decenas de stands donde se ofrecen artículos para el hogar, artesanías, comida, postres, ropa, accesorios y una gran variedad de productos locales.

Rolando Salas detalló que el programa es exclusivo para emprendedores de San Buenaventura, con el propósito de consolidar un proyecto sustentable que beneficie directamente a las familias del municipio.

Invitó a los interesados a acudir al Departamento de Fomento Económico para realizar su registro y sumarse a esta iniciativa que fomenta la economía local y el orgullo sambonense.

Además de la oferta comercial, el "Mercadito Emprendedor" incluye demostraciones de autos, presentaciones artísticas y actividades culturales, en coordinación con los departamentos de Turismo e ICOJUVE, garantizando un ambiente 100% familiar que impulsa la convivencia, la identidad y el desarrollo económico de San Buenaventura.