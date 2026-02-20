Víctor Manuel Leija se reúne con KMIN México para impulsar el empleo en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer los vínculos con el sector productivo y abrir nuevas oportunidades para la población, el alcalde Víctor Manuel Leija Vega sostuvo una reunión de trabajo con directivos de KMIN México, orientada a explorar esquemas de colaboración que impulsen el desarrollo económico de Cuatro Ciénegas.

Durante una visita a las instalaciones de la empresa en la ciudad de Ramos Arizpe, el Presidente Municipal dialogó sobre el panorama actual del sector industrial, los procesos de crecimiento de la compañía y las posibilidades de generar sinergias que permitan detonar proyectos en beneficio de las y los cieneguenses.

El Alcalde Víctor Manuel Leija Vega subrayó el compromiso de su administración de fortalecer vínculos estratégicos que contribuyan a atraer oportunidades reales para la gente de Cuatro Ciénegas, así como a generar condiciones favorables para el desarrollo y la llegada de inversiones, priorizando la creación de empleos y el bienestar de las familias.

Indicó que actualmente unas 20 personas del municipio de Cuatro Ciénegas están laborando en esta empresa, teniendo muy buenos resultados en su desempeño.

"Continuaremos gestionando nuevas fuentes de empleo y estableciendo alianzas estratégicas con empresas, convencido de que el trabajo coordinado entre el sector público y privado es clave para fortalecer la economía local", destacó el edil.

La reunión se desarrolló en un ambiente de apertura y disposición, sentando las bases para futuros acuerdos que puedan traducirse en oportunidades concretas para la población.

Con acciones firmes y una visión de largo plazo, la administración municipal seguirá tocando puertas y construyendo puentes que permitan atraer inversión, fomentar el crecimiento económico y generar mejores condiciones de vida para las y los habitantes de Cuatro Ciénegas.