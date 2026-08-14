Sari Pérez y Manolo Jiménez llevan mercadito Mejora a La Sierrita

Gracias a la gestión de la alcaldesa Sari Pérez Cantú ante el Gobierno del Estado, este programa llegará a diferentes sectores y ejidos de Frontera para ayudar en la economía del hogar.

Frontera, Coahuila; a 14 de agosto de 2026.- Con la cercanía y el dinamismo que caracterizan su gestión, la alcaldesa Sari Pérez Cantú reafirmó su compromiso de trabajar a ras de suelo por la comunidad, llevando apoyos directos e inmediatos a cada sector del municipio.

Gracias a la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se llevó a cabo en la colonia Ampliación Sierrita el programa "Mercadito Mejora en tu Colonia", un gran impulso a la economía del hogar. Acompañaron a la edil, en representación del gobierno del estado, el delegado regional de Mejora, José Cerda, además de regidores, directores y coordinadores.

Durante el evento se ofertaron 100 productos de la canasta básica a bajo costo, abarrotes indispensables y cortes de cabello gratuitos, representando un ahorro real para las familias que más lo necesitan.

Estos apoyos, gestionados por la edil ante el gobierno del estado, toman en cuenta lugares que no cuentan con grandes tiendas cerca; este esquema acerca los servicios a las puertas de sus casas para evitar vueltas. Además, el Instituto Estatal de Educación para Adultos ofreció opciones para concluir la escuela y se atendieron gestiones.

Con presencia en colonias, barrios y ejidos de Frontera, la alcaldesa Sari Pérez Cantú y los delegados de Mejora demuestran su cercanía constante, priorizando el desarrollo integral de la comunidad.