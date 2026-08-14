Carolina Morales promueve jornada de empleo en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, Coah.- El gobierno de Coahuila impulsará oportunidades laborales en la Región Carbonífera mediante una jornada de empleo que se realizará el próximo martes 18 de agosto en la presidencia municipal de Nueva Rosita.

La subsecretaria del Trabajo en la Región Carbonífera, Carolina Morales Iribarren, invitó a la ciudadanía a participar en esta jornada, cuyo objetivo es acercar opciones de empleo y facilitar la vinculación entre empresas y buscadores de trabajo.

En esta ocasión participará DAIMAY Ramos Arizpe, empresa que ofrecerá vacantes para operador u operadora general, con respuesta inmediata para los participantes y atractivas prestaciones laborales.

La jornada se llevará a cabo a partir de las 9:30 horas en las instalaciones de la presidencia municipal de Nueva Rosita, ubicada en avenida Simpson S/N, colonia Del Seis.

Morales Iribarren destacó la importancia de acercar las oportunidades laborales directamente a las familias de la Región Carbonífera, al facilitar el contacto entre las empresas que requieren personal y las personas que buscan incorporarse al mercado laboral.

La funcionaria reiteró la invitación a la ciudadanía interesada en las vacantes para acudir a la jornada y conocer de manera directa las opciones de empleo disponibles, así como las condiciones y prestaciones que ofrece la empresa participante.