Acciones de prevención contra dengue en Región Carbonífera de Coahuila

SABINAS, COAH.- Aún no se cuenta con los estudios clínicos que permitan determinar si cuatro personas fallecidas en la Región Carbonífera murieron presuntamente a consecuencia de dengue hemorrágico, informó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, doctor Carlos Jiménez Villarreal.

El funcionario señaló que los casos se encuentran en proceso de análisis y se espera la notificación de los resultados correspondientes para dar a conocer la información debida. Destacó que se debe actuar con respeto hacia las familias, debido a que cada caso es distinto, y recordó que durante la pandemia de COVID-19 hubo personas que presentaban todos los síntomas y posteriormente resultaban negativas a las pruebas.

Mientras se obtienen los resultados, la Jurisdicción Sanitaria 03 mantiene reforzadas las acciones de fumigación para prevenir la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue, además de fortalecer las medidas de prevención contra la rickettsia. Jiménez Villarreal informó que el Departamento de Vectores realiza de manera permanente labores en colonias y barrios de los cinco municipios de la Región Carbonífera. Las brigadas llevan a cabo diariamente acciones de vigilancia y control, entre ellas la lectura de ovitrampas, entrega y colocación de abate, atención de arroyos y encharcamientos, así como nebulización en puntos estratégicos.

Durante esta semana, las brigadas han trabajado en sectores como La Florida, Minas de Barroterán, colonia Coahuila, Fundadores, Reynera, La Joya, Nuevo Amanecer, Chapultepec, Montes 2, Vista Hermosa, Retama, Vírgenes, Berrueto Ramón, Villa de Agujita y Puente Negro, entre otros puntos de la Región Carbonífera, donde se mantienen acciones de vigilancia, nebulización y prevención.

Finalmente, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria hizo un llamado a la población a mantener limpios patios y viviendas, realizar labores de descacharrización y evitar acumulaciones de agua que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Subrayó que la participación de las familias es fundamental para fortalecer la prevención y mantener a la baja las enfermedades transmitidas por vectores.