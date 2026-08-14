Manolo Jiménez acerca servicios de salud a Sabinas con brigada gratuita

SABINAS, COAH.- Servicios gratuitos de salud fueron acercados a habitantes de la colonia La Joya mediante la brigada "Jurisdicción en tu colonia", con el objetivo de fortalecer la prevención y facilitar el acceso a la atención médica.

La jornada permitió que las familias del sector recibieran diversos servicios sin necesidad de trasladarse hasta una unidad médica, como parte de las acciones para llevar atención directamente a las colonias.

Estas actividades se desarrollan bajo el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha establecido como prioridad acercar los servicios y programas a las comunidades de Coahuila, y con el respaldo del secretario de Salud en el estado, doctor Eliud Aguirre Vázquez.

Durante la brigada, personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, encabezada por el doctor Carlos Jiménez Villarreal, ofreció consultas de medicina general y atención dental, además de vacunación, fumigación y entrega de abate.

También se brindaron servicios de salud reproductiva, nutrición, orientación psicológica y diferentes acciones de detección preventiva, con el propósito de identificar oportunamente factores de riesgo y promover el cuidado de la salud entre los habitantes.

Jiménez Villarreal destacó la importancia de llevar estos servicios directamente a las colonias, al permitir atender de manera cercana las necesidades de las familias y fomentar una cultura de prevención.

La Secretaría de Salud y la Jurisdicción Sanitaria No. 3 refrendaron su compromiso de continuar con estas brigadas en Sabinas y otros sectores de la Región Carbonífera.