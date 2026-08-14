Ejército Mexicano lanza campaña de canje de armas en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- El Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, en coordinación con el Gobierno Municipal de Múzquiz, convocaron a la ciudadanía a participar en la Campaña de Canje de Armas, con el objetivo de contribuir a la seguridad y bienestar de las familias.

El módulo de canje se instaló en la plaza principal del Centro Histórico de Múzquiz y estará vigente los días 14, 15 y 16 de agosto de 2026, a partir de las 11:00 horas.

La convocatoria contempla la entrega voluntaria de armas de fuego, municiones, cargadores, explosivos y otros artículos relacionados, como parte de las acciones para reducir riesgos dentro de los hogares y fortalecer la seguridad.

De acuerdo con la información difundida, la entrega será anónima, segura y sin investigación por la posesión del arma entregada. El personal del Ejército, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional y el Gobierno Municipal atenderá a los participantes con profesionalismo, respeto y confidencialidad.

Entre los beneficios señalados para quienes participen, se encuentra la recepción de una bonificación por la entrega, además de contribuir a disminuir riesgos en el hogar, proteger a las familias y fortalecer las condiciones de seguridad en el municipio.

Para mayor información, la ciudadanía puede comunicarse también a la Comandancia del 14/o Regimiento, al teléfono 864 616 3481.

En el lugar se encontraban dos personas que realizaron la entrega de rifles calibre 22, además de municiones y cargadores, recibiendo a cambio estímulos económicos.

Este es el caso del ciudadano de nombre Luis N, quien dijo que es importante retirar las armas de fuego de los hogares para prevenir accidentes, sobre todo en menores de edad.