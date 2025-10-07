Registro Civil se suma al programa estatal del DIF Coahuila en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– Cientos de familias de San Buenaventura participaron en el programa estatal del DIF Coahuila, que preside la señora Liliana Salinas Valdés, mediante el cual se entregaron apoyos y alimentos a los habitantes que contribuyen a la limpieza de sus hogares y a la separación de materiales reciclables.

En la explanada de la Unidad Deportiva de San Buenaventura, el alcalde Javier Flores Rodríguez y su esposa Niria Isabel Ayala, presidenta honoraria del DIF Municipal, recibieron a las dependencias estatales que integran el programa "Mercadito Pa´Delante: Recicla y Canjea", una iniciativa que permite a las familias intercambiar materiales reciclables —como PET, cartón, vidrio, papel, plástico, llantas y aparatos electrónicos— por productos de primera necesidad como arroz, frijol, verduras, huevo, tomate, cebolla, chile, papel higiénico, artículos de higiene para el hogar y juguetes.

Durante el evento, la Ing. Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, acompañada por el coordinador regional Diego Siller, destacó ante los asistentes que el principal objetivo del programa es fomentar la cultura del reciclaje y el cuidado del medio ambiente, al mismo tiempo que se apoya la economía familiar.

Por su parte, el alcalde Javier Flores Rodríguez reconoció la coordinación permanente con el Gobierno del Estado a través del DIF Coahuila, subrayando que esta sinergia se traduce en acciones concretas de bienestar para los sectores más vulnerables.

"La labor que realiza mi esposa Niria Isabel al frente del DIF Municipal, junto con la directora Ilse Lozano, refleja nuestro compromiso por crear programas que beneficien directamente a las familias de San Buenaventura", señaló el edil.

Al "Mercadito Pa´Delante" se integró el módulo de Registro Civil del Gobierno Estatal ofreciendo expedición de actas de nacimiento en 20 pesos, actas de otros estados 40 pesos y la Aclaración 50 pesos, este módulo también fue muy demandado por los asistentes.