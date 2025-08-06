Mercadito de Descacharrización en Castaños para Combatir Dengue

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con el objetivo de prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue, el Ayuntamiento de Castaños ha intensificado las labores de fumigación y descacharrización en diferentes sectores del municipio. Así lo dio a conocer la alcaldesa Jessica Sifuentes Zamora, quien aseguró que, hasta el momento, no se han registrado casos sospechosos ni positivos de esta enfermedad.

"Ya estamos haciendo la prevención con nuestra gente, porque sabemos que lo más importante es erradicar el mosquito desde los patios, eliminando cacharros y criaderos. La fumigación ayuda, pero su efecto dura solo un par de días. Lo más importante es evitar los nidos, sobre todo ahora con las lluvias recientes", destacó la edil.

Sifuentes Zamora señaló que la semana pasada comenzaron con la fumigación en la colonia Independencia, una de las más grandes de la ciudad. Sin embargo, reconoció que aún quedan varias colonias por recorrer en esta campaña preventiva.

Asimismo, anunció que la próxima semana visitarán la colonia California, donde invitarán a los vecinos a participar en el "Mercadito de Descacharrización", una iniciativa que permitirá a las familias intercambiar objetos inservibles de sus patios por productos de la canasta básica o juguetes.

La alcaldesa destacó la buena respuesta de la población a estas actividades y reiteró el llamado a los ciudadanos a sumarse a las acciones de limpieza, pues la prevención, dijo, es la mejor herramienta para evitar brotes de dengue.