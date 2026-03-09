Nueva delegación frena red de extorsión y limpia la institución

Tras meses de opacidad y abusos sistémicos, la Fiscalía comienza a experimentar una transformación radical bajo el mando del nuevo delegado y su equipo de coordinación provenientes de Saltillo. El abogado Miguel Ángel Reyna, quien frecuenta las instalaciones diariamente, confirmó que desde la llegada de los nuevos titulares el pasado viernes, se percibe un ambiente distinto y un compromiso firme por desmantelar el "mugrero" que imperaba en la administración anterior.

Acciones de la autoridad

El cambio más significativo se observa en el cese de cobros ilegales que asfixiaban a la ciudadanía. Según Reyna, la gestión precedente operaba una red de corrupción donde se exigían pagos de hasta 10,000 pesos por detenido, 20,000 por la devolución de vehículos y sumas similares por gestiones en cateos. Con la llegada de la nueva autoridad, quien cuenta con amplia experiencia y el respaldo directo del Fiscal General y el Gobernador, estas prácticas han comenzado a ser erradicadas de manera tajante.

Detalles confirmados

Como muestra de la política de "mano dura" contra la corrupción, el nuevo delegado ya ha procedido al cese de dos Ministerios Públicos en sus primeros días de gestión. Reyna destacó que el funcionario ha iniciado su encargo "con el pie derecho", demostrando que no habrá tolerancia para quienes utilicen su cargo para extorsionar, cumpliendo así con la promesa de una limpieza profunda que va más allá de la simple rotación de personal.

Aunque la reestructuración física y operativa de la Fiscalía aún está en proceso debido a lo reciente de los nombramientos, el gremio de abogados y la sociedad civil manifiestan un voto de confianza hacia la nueva titularidad. El compromiso del delegado de actuar con transparencia y rectitud abre una nueva etapa en la procuración de justicia local, orientada finalmente al beneficio de la sociedad y no al lucro personal de los funcionarios.

Impacto en la comunidad

Finalmente, el litigante hizo un llamado a que esta renovación sea definitiva, expresando su firme deseo de que la red de corrupción que imperaba se termine por completo. En este sentido, reiteró que la rotación no es suficiente y exigió el cese inmediato de todo el personal que arrastra vicios y denuncias de malas prácticas, subrayando que solo con la salida de estos elementos se podrá garantizar una fiscalía limpia y funcional.