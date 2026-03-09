Región de los Cinco Manantiales se suma a estrategia contra incendios forestales

VILLA UNIÓN, COAH. — Con el objetivo de fortalecer la prevención de incendios forestales en distintas regiones del estado, se llevó a cabo el arranque de la Temporada de Combate de Incendios Forestales 2026 bajo la estrategia "Prevengamos incendios, cuidemos Coahuila".

En el evento participó el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, acompañado por representantes municipales, entre ellos el alcalde de Villa Unión, Mario Humberto González Vela, quien destacó la importancia de sumar esfuerzos para proteger las áreas naturales y la seguridad de las familias de la región de los Cinco Manantiales.

La nueva estrategia de prevención

La estrategia estatal contempla la coordinación entre brigadas, corporaciones de emergencia, Ejército y sociedad civil para responder de manera oportuna ante cualquier siniestro que ponga en riesgo los bosques y zonas rurales.

Llamado a la ciudadanía

Además, se hizo un llamado a la ciudadanía y a los productores de la región a evitar quemaduras no controladas y reportar cualquier columna de humo sospechosa.