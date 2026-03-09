Contactanos
Coahuila

Conductor pierde el control y sale de la carretera 57 en tramo Allende–Nava

El automóvil derrapó en una zona con agua acumulada; el conductor y su acompañante resultaron sin lesiones de gravedad.

Por Alberto Ibarra Riojas - 09 marzo, 2026 - 03:04 p.m.
      NAVA, COAH. — Un conductor de 26 años perdió el control de su automóvil y terminó fuera de la carretera federal 57 la tarde del domingo, cuando circulaba en el tramo de Allende hacia Nava.

      Detalles del accidente

      De acuerdo con el reporte, Adolfo Aguilar conducía un Honda City modelo 2024 y, al pasar por una zona donde había agua acumulada sobre el pavimento, perdió la estabilidad del vehículo, lo que provocó que saliera de la carpeta asfáltica.

      Consecuencias del percance

      Aunque el percance generó momentos de preocupación, el conductor y su acompañante no presentaron lesiones de gravedad; no obstante, solicitaron apoyo médico para que la joven fuera trasladada a su domicilio como medida preventiva.

      Acciones de la autoridad

      En el lugar tomaron conocimiento del accidente elementos de la Guardia Nacional, división Caminos.

