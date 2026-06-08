Carlos Villarreal Pérez celebra triunfo ciudadano en Monclova

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, aseguró que, tras la jornada electoral en Coahuila, el verdadero triunfo no corresponde a un partido político, sino a la ciudadanía, al destacar que el resultado refleja la voluntad de construir un estado unido y en crecimiento.

"El PRI es fuerte, pero aquí ganan los ciudadanos, ganan los coahuilenses, ganamos todos", expresó el edil, al señalar que la población respaldó una propuesta enfocada en las familias, el trabajo conjunto y el desarrollo sin polarización.

Villarreal Pérez subrayó que los resultados electorales envían un mensaje claro sobre el rumbo que desean los ciudadanos: avanzar mediante el diálogo, la construcción de acuerdos y el trabajo en equipo, dejando de lado las divisiones.

En ese sentido, reconoció el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez, a quien calificó como una figura que ha marcado la pauta en el estado, impulsando un modelo basado en la colaboración y la cercanía con la gente.

El alcalde recordó que su administración es resultado del voto de confianza de la ciudadanía, lo que calificó como su mayor honor, reiterando su compromiso de trabajar en coordinación con todos los sectores para fortalecer el desarrollo de Monclova y la región.

Asimismo, enfatizó que el crecimiento del estado no puede lograrse de manera aislada, sino mediante la suma de esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil. "Tenemos que construir juntos la ciudad que queremos para nuestras familias, con más y mejores oportunidades", señaló.

Finalmente, destacó que la ciudadanía es quien define el rumbo a través de su voto, por lo que hizo un llamado a respetar los resultados, tanto en la victoria como en la derrota, y a seguir trabajando en unidad por el bienestar de Coahuila.