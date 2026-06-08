Monclova: Jornada electoral transcurre sin incidentes relevantes

MONCLOVA, COAH.- La jornada electoral celebrada este fin de semana en la Región Centro transcurrió sin incidentes relevantes y bajo un amplio operativo de vigilancia coordinado entre los tres niveles de gobierno, informó el delegado de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa.

El funcionario destacó que desde las 06:30 horas del domingo fue instalada una mesa de seguridad integrada por corporaciones estatales, federales y municipales, con el objetivo de coordinar las acciones de vigilancia y garantizar que el proceso democrático se desarrollara en un ambiente de tranquilidad.

Como parte del dispositivo implementado, la Fiscalía General del Estado habilitó 14 puntos de atención ciudadana distribuidos estratégicamente en toda la región, donde personal especializado permaneció atento para recibir y atender cualquier denuncia relacionada con posibles delitos electorales.

Dichos módulos estuvieron integrados por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, peritos y agentes del Ministerio Público, quienes permanecieron en funciones durante toda la jornada para actuar de manera inmediata en caso de ser necesario.

Sin embargo, al concluir las votaciones, los responsables de cada uno de los puntos de vigilancia reportaron saldo blanco, ya que no se registró ningún hecho constitutivo de delito ni incidentes que alteraran el desarrollo de los comicios.

Lazo Chapa explicó que, una vez cerradas las casillas, también se supervisó el traslado de la documentación electoral hacia las instalaciones del Comité Electoral correspondiente, proceso que igualmente se llevó a cabo sin contratiempos.

El delegado señaló que los resultados obtenidos reflejan el trabajo de coordinación realizado previamente entre las distintas instituciones de seguridad, así como la participación ordenada de la ciudadanía durante el proceso.

Finalmente, destacó que la jornada concluyó conforme a lo planeado, permitiendo que los ciudadanos ejercieran su derecho al voto en condiciones de seguridad y tranquilidad.