Miguel Sánchez Leija advierte sobre riesgos de calor en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Ante el incremento de las temperaturas en la región, la Dirección de Salud Municipal de Frontera hizo un llamado a la población para extremar precauciones y evitar afectaciones a la salud, especialmente en personas que trabajan a la intemperie, así como en niños y adultos mayores.

El director de Salud Municipal, Miguel Sánchez Leija, señaló que es importante evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad, principalmente de las 11:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde, periodo en el que el riesgo de sufrir un golpe de calor aumenta considerablemente.

Indicó que, en caso de tener que permanecer al aire libre, se recomienda utilizar ropa ligera, preferentemente de manga larga para proteger la piel, además de bloqueador solar y una hidratación constante.

Explicó que el consumo regular de agua debe ser de entre dos y tres litros al día, aunque esta cantidad puede incrementarse dependiendo de la actividad física o la exposición al calor. "No es necesario usar electrolitos salvo que se realice un trabajo extenuante y haya mucha sudoración. Lo importante es estar atentos a síntomas como sed intensa y dolor de cabeza; en ese momento hay que retirarse de la exposición solar y comenzar una correcta hidratación con agua que no esté demasiado fría, para evitar un choque térmico", explicó.

Sánchez Leija agregó que desde el municipio se trabaja de manera coordinada con otros departamentos, como Servicios Primarios, para que los trabajadores realicen pausas durante sus jornadas laborales y así prevenir golpes de calor.

Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía para no subestimar las altas temperaturas y mantener medidas preventivas que permitan proteger la salud durante esta temporada.