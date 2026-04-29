Vecinos exigen justicia por el caso de el perrito "Pinto"

FRONTERA, COAHUILA.- El caso de maltrato animal contra el perrito "Pinto", ocurrido en el municipio de Frontera, no concluirá con una sentencia de cárcel para el agresor, como exigían vecinos y defensores de los animales, sino mediante un acuerdo reparatorio por los daños causados al can.

La encargada de Protección Animal en Frontera, Tuilzie Ibarra Vázquez, informó que la audiencia se llevó a cabo el pasado 27 de abril, donde se determinó que el responsable dejará el arresto domiciliario una vez que se concrete dicho acuerdo legal.

Explicó que esta resolución se dio luego de que el abogado defensor argumentó que Pinto era un perro comunitario o de la calle, situación que llevó a la jueza a desestimar una sanción mayor por maltrato animal, pese a que en el estado de Coahuila este delito puede alcanzar hasta cinco años de prisión.

"Ya casi vamos para el año con este caso. El dueño de Pinto, Marco Polo, el abogado y una servidora ahora buscamos que se haga una reparación del daño, aunque no es lo que queríamos. Él estuvo tres meses en cárcel y luego en arresto domiciliario, así que ese sería como el castigo para este caso", señaló.

La funcionaria destacó que ahora el principal objetivo es que la reparación del daño sea justa, tomando en cuenta las lesiones que sufrió Pinto, así como la crueldad, saña y odio con los que fue atacado, ya que esta fue la tercera ocasión en que era agredido.

Indicó que tanto el propietario como los defensores del caso consideran que el castigo debió ser más severo; sin embargo, ahora se enfocan en que exista una compensación legal adecuada y que este caso siente un precedente en materia de protección animal en la región.

Cabe destacar que durante este mes, Pinto falleció debido a su avanzada edad, por lo que sus cuidadores lamentaron que no pudiera ver concluido el proceso judicial que se emprendió en su defensa.

A pesar de ello, activistas y vecinos continúan exigiendo justicia, al considerar que el caso representa una lucha importante contra el maltrato animal en Frontera.