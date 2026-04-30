Llevan alegría a la niñez con entrega de juguetes en la Región Carbonífera

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- En el marco del Día del Niño, y por instrucción del delegado de la Fiscalía General del Estado en la región Carbonífera, Diego Garduño, agentes de la Agencia de Investigación Criminal realizaron una jornada de entrega de juguetes en distintos puntos de Sabinas, San Juan de Sabinas y Melchor Múzquiz.

Jornada de entrega de juguetes en la región

Con sonrisas, convivencia y un ambiente de cercanía, las y los elementos llevaron un momento de alegría a niñas y niños de estas comunidades, reforzando el compromiso de proximidad social que impulsa la institución.

Impacto en la comunidad

Esta iniciativa no solo celebró a la niñez en su día, sino que también fortaleció los lazos entre la ciudadanía y las corporaciones de seguridad, demostrando que el trabajo de la Fiscalía también se construye desde la confianza, la empatía y el contacto directo con la gente.