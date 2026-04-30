En el Municipio de Múzquiz concluyen festividades infantiles con Semana Cultural del Niño

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En el Pueblo Mágico de Múzquiz se dio cierre a las celebraciones dedicadas a los niños y niñas con la realización de la Semana Cultural del Niño, organizada a través del Museo Municipal Presidio de Santa Rosa.

El evento reunió a decenas de familias en el patio del recinto, donde se ofrecieron actividades artísticas, históricas y deportivas para los pequeños y sus padres.

La profesora Rosario Alejandra Rosales González explicó que la intención fue aprovechar el espacio histórico del Museo para acercar a la niñez a la cultura y la tradición local.

Actividades destacadas de la Semana Cultural del Niño

Como parte del programa, se presentó la reseña histórica del Municipio a cargo de la propia docente.

Entre las actividades destacó la demostración de Taekwondo realizada por alumnos de la primaria Club de Leones, bajo la guía del Master Miguel Ángel Briseño López.

También se llevó a cabo la exhibición del guión histórico del Presidio de Santa Rosa María del Sacramento hoy Ciudad Melchor Múzquiz, por estudiantes de la Secundaria del Estado "Agustín Terrazas Menchaca", dirigidos por la maestra Yadira del Carmen García Esquivel.

La jornada incluyó la representación de la leyenda "El Espectro de la Anacua del Cura", puesta en escena por la maestra Blanca Mayela Colombo Campos, integrante de la Delegación D-IV-10 de Jubilados y Pensionados de la Sección 5 del SNTE.

Cierre de la Semana Cultural del Niño

Asimismo, se realizó la develación de un mural alusivo a los Geositios del Pueblo Mágico, a cargo de regidores de la administración municipal 2025-2027 en representación de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez.

El cierre estuvo a cargo del Grupo de Danza Muzkugí, cuyos integrantes ofrecieron bailables tradicionales del estado de Yucatán bajo la dirección del maestro Jesús María García de Hoyos.

Con estas actividades, la Semana Cultural del Niño concluyó dejando un mensaje de identidad, tradición y unión familiar en la comunidad de Múzquiz.