Niños de San Buenaventura visitan la Estación de Bomberos

San Buenaventura, Coah.- Como parte de las actividades del programa "Mis Vacaciones en la Biblioteca", niñas y niños participantes realizaron una visita a la Estación de Bomberos de San Buenaventura, donde conocieron de cerca la importante labor que desempeñan los elementos de esta corporación al servicio de la comunidad.

La maestra Myrna Pérez, encargada de la Biblioteca Pública Municipal ubicada a un costado del DIF Municipal, informó que durante este periodo vacacional se llevan a cabo diversas actividades recreativas, de investigación y aprendizaje, con el objetivo de fomentar el desarrollo integral de los participantes.

Durante el recorrido, los paramédicos y bomberos junto al Director de Protección Civil Ramón Gutiérrez, compartieron con los infantes, información importante sobre las funciones que realizan diariamente para proteger y auxiliar a la población en situaciones de emergencia, además de mostrar parte del equipo y las maniobras que utilizan en su trabajo.

Las niñas y niños tuvieron la oportunidad de interactuar con los elementos de la corporación, resolver dudas y conocer la importancia de la prevención y la cultura de la protección civil.

Para concluir la visita, los bomberos sorprendieron a los asistentes con una refrescante rociada de agua, actividad que fue disfrutada por todos los participantes ante las altas temperaturas registradas durante la jornada.

Con estas acciones, el programa "Mis Vacaciones en la Biblioteca" continúa promoviendo experiencias educativas y recreativas que fortalecen el aprendizaje y acercan a la niñez a las instituciones que trabajan diariamente por el bienestar de la comunidad sambonense.